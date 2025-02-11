اليوم السابع
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ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى إلى 1916 محلا حتى الآن

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 10:52 ص
ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى إلى 1916 محلا حتى الآن الأوكازيون الشتوى
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العمل بـ الأوكازيون الشتوي 2025  وشارك ما يقرب من 1916   محلا تجاريا فى عروض التخفيضات من بدء العمل بالاوكازيون حتى الآن ، كما حرصت الوزارة على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة التخفيضات، والتأكد من جدية العروض والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير إجراءات مشاركة المحلات فى الاوكازيون مع تكثيف  الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المطروحة  في الأسواق بما يضمن حق المستهلك كذلك متابعة عروض التخفيضات والتصدي لأي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك كما تستمر غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية بالوزارة  بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك  في متابعة المحلات التجارية المشاركة فى الاوكازيون  ومدى التزامهم بالتخفيضات المعلنة مع استمرار متابعة "الباركود" الخاص بكل منتج خلال الحملات الرقابية لمعرفة السعر قبل وبعد التخفيض والتأكد من عدم الإعلان عن عروض وهمية على عكس الحقيقة .

 







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وزارة التموين

الاوكازيون الشتوي 2025

تخفيضات الاوكازيون الشتوى 2025

عروض الاوكازيون الشتوى 2025

موعد الأوكازيون الشتوي 2025



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