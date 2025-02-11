اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 02:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 48,219 والإصابات إلى 111,665

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 01:48 م
ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 48,219 والإصابات إلى 111,665 العدوان على قطاع غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم /الثلاثاء/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48 ألفا و219، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و665، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 11 شهيدا (منهم 8 شهداء انتُشل جثامينهم، و3 شهداء جدد)، و10 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.







مشاركة

حصيلة الشهداء في قطاع غزة

قطاع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة