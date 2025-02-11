إعدام 960 كيلو لحوم مصابة بمرض السل فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت مديرية الطب البيطرى بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدى مدبر مديرية الطب البيطري بسوهاج وإدارة الأمراض المشتركة بإشراف الدكتورة مريان سمير مدير الإدارة والدكتور وليد سيد والدكتور أحمد جمال أطباء الإدارة بمتابعة ذبح الأبقار التى ثبت إيجابيتها لمرض السل فى مجزر سوهاج العمومى تحت إشراف الدكتورة أمانى عبد العزيز مدير إدارة حى شرق والمشرف العام على مجزر سوهاج العمومى و الدكتور بيتر لطيف طبيب المجزر و فى وجود الدكتور ريمون فايز طبيب التفتيش بإدارة المجازر بالمديرية، والدكتورة مروة عمر الفاروق مدير إدارة الجلود بالمديرية.

وتم الكشف على ثلاث ابقار ثبت إيجابيتها لمرض السل، وتم عمل إعدام كلى لبقرتين 960 كيلو وإعدام الأجزاء المصابة بالسل الأمعاء والكرش لبقرة بمحرقة المجزر تحت إشراف الأطباء.

جاء ذلك بناء على تعليمات علاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و تعليمات الدكتور ممتاز شاهين- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج - محافظ سوهاج، والدكتور أحمد حمدى -مدير عام مديرية الطب البيطرى بسوهاج وتحت إشراف الدكتورة مريان سمير مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية.

وقد شدد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن.