إسرائيلييون يحاولون اقتحام مكتب نتنياهو أثناء اجتماع الكابينت

قالت القناة 7 الإسرائيلية، إن محتجين مؤيدين لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن في غزة، يحاولون اقتحام مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو حيث يعقد اجتماع الكابينت.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يجرى الآن تقييمًا للأوضاع بشأن اتفاق غزة، بعد إعلان الفصائل الفلسطينية تأجيل الإفراج عن المحتجزين بسبب عدم التزام "تل أبيب" ببنود الاتفاق.
وجاء ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".
وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه "بناء على تقييم الوضع تقرر رفع حالة الجاهزية وتعليق إيجازات القوات المقاتلة والأنظمة العملياتية في القيادة الجنوبية العسكرية".