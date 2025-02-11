إسرائيلييون يحاولون اقتحام مكتب نتنياهو أثناء اجتماع الكابينت

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت القناة 7 الإسرائيلية، إن محتجين مؤيدين لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن في غزة، يحاولون اقتحام مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو حيث يعقد اجتماع الكابينت.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يجرى الآن تقييمًا للأوضاع بشأن اتفاق غزة، بعد إعلان الفصائل الفلسطينية تأجيل الإفراج عن المحتجزين بسبب عدم التزام "تل أبيب" ببنود الاتفاق.