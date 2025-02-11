أهداف وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة

الدقهلية – سارة الباز

أهتمت جامعة المنصورة، بتأسيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة؛ بهدف السعي وراء تأسيس مجتمع جامعي آمن يضمن سلامة الجميع ويخلو تماما ونهائيا من ممارسة أي صورة من صور العنف، أو التمييز ضد الفتيات، والسيدات، من طالبات الجامعة، أوعضوات هيئة التدريس، أو موظفات، أو عاملات الجامعة.

ما هي رسالة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة؟

ما هي أهداف وحدة مناهضة العنف ضد المرأة؟

أولا: الأهداف العامة:

ثانياً: أهداف خاصة تتعلق بالقرارات الإدارية العليا، التدريب، أنشطة التوعية:

تتلخص رسالة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في حرص جامعة المنصورة على الإلتزام بتوفير بيئة تعليمية يحظى فيها الطلاب والطالبات بالتقدير والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات، كذلك تطبق الجامعة سياسات واضحة لمناهضة العنف ضد المرأة بشكل عام وظاهرة التحرش الجنسي بشكل خاص، كما تتبنى تدابير محددة المعالم للحد من الظاهرة ومعاقبة المتحرشين.تتمثل أهداف الوحدة فيما يلي:1. استقبال بلاغات عن وقائع العنف والتحرش الجنسي داخل الحرم الجامعي عن طريق خطابات، أو شكاوى، أو إرسال رسائل قصيرة، أو من خلال الإنترنت والنظر فيها.2. تقديم خدمات الدعم والمساندة فيما يتعلق بوقائع العنف بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص.3. التأكد من حصول طالبات الجامعة على فرص متساوية تضمن لهن التواجد، وإثبات الذات، والمشاركة، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وللتمكن من المنافسة مع ذويهم من طلاب الجامعة (البنين).4. تقديم جميع أساليب وطرق الدعم المختلفة للطالبات في مواجهة أشكال العنف، والتمييز التي يتعرضن لها داخل الحرم الجامعي كالدعم النفسي والاجتماعي.5. كتابة مقترحات مشروعات، وكذلك تفعيل اتفاقيات ومشروعات تهدف إلى تمكين المرأة.6. دعم المشاركة الفاعلة لطالبات الجامعة في النشاط الجامعي والاستمتاع بتجربة الحياة الجامعية، ودراسة ظاهرة العزوف عن التفاعل والمشاركة.7. استخدام الفن كالرسم والمسرح على وجه التحديد في تناول القضايا النسوية والقضايا الخاصة بطالبات الجامعة على وجه التحديد.8. إطلاق مبادرات تسعى لإدماج الشابات والشباب من أجل نشر الوعي النسوي والثقافة النسوية.9. إطلاق مبادرات تسعى لإدماج الشابات والشباب من أجل نشر فكر المساواة في الحقوق والواجبات.10. إجراء الدراسات والبحوث في مجال حقوق المرأة بما في ذلك دراسات النوع الاجتماعي.11. إعداد وتنفيذ برامج بناء القدرات لأعضاء وعضوات هيئة التدريس والطلاب والطالبات والعاملين بالجامعة من الرجال والسيدات.12. عقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المتخصصة في قضايا العنف ضد المرأة وحقوق المرأة بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك.13. التشبيك وعقد الشراكات مع الجهات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة والداعمة لحقوق المرأة.14. ربط الجامعة بالمجتمع الخارجي لتفعيل دورها في خدمة المجتمع وتنظيم حملات توعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والأشكال المختلفة للعنف كالعنف النفسي والجسدي والاقتصادي وأشكال أخري محددة كالعنف الأسري وزواج القاصرات والتحرش وختان الإناث.15. نشر بحوث ودراسات نسوية.أ- القرارات الإدارية العليا:1. تنفيذ القرارات الإدارية العليا كالقرارات الخاصة بالدعم القانوني عن طريق تخصيص عدد 2 محاميات للتحقيق بقرار إداري يصدر عن رئيس الجامعة، كذلك إعداد دليل إجرائي للإبلاغ.2. تنفيذ القرارات الإدارية العليا كالقرارات الخاصة بالنشر والإفصاح وذلك عن طريق نشر الإحصائيات وتعيين منسق إعلامي.3. تنفيذ القرارات الإدارية العليا كالقرارات الخاصة بالدعم النفسي كإعداد دليل إجرائي وعقد بروتوكول تعاون مع مستشفى الطب النفسي بجامعة المنصورة.ب- التدريب:1. إعداد تدريبات لأعضاء هيئة التدريس من أعضاء الوحدة ومنسقي الكليات للتعرف على طبيعة عمل الوحدة وكيفية التعامل مع الشكاوى وكيفية البت فيها.2. تدريب الفرق الطلابية بالكليات المختلفة ممن لديهم الرغبة والقدرة على المشاركة في الأعمال التطوعية والمشاركة في أنشطة الوحدة المختلفة.3. تدريب أفراد الأمن الإداري بالكليات المختلفة على كيفية التعامل في وقائع التحرش الجنسي.ج- أنشطة التوعية:1. إعداد قائمة بأنشطة التوعية قابلة للنقاش والتعديل.2. إعداد فيديو تعريفي بالوحدة وإجراءات التبليغ والعقوبات.3. بناء على قرار من رئيس الجامعة يتم مخاطبة جميع أعضاء هيئة التدريس بضرورة إذاعة الفيديو التعريفي في أول محاضرة بالفصل الدراسي وأيضا رفعه على موقع الجامعة والكليات المختلفة.4. ندوة موسعة على مستوى الجامعة عن العنف ضد المرأة بما في ذلك التحرش الجنسي بأنواعه المختلفة وأسبابه.5. تشكيل فرق طلابية ممن تم تدريبهم من قبل للعمل بالوحدة على أن يتم إحلالهم وتجديدهم مع نهاية كل سنة دراسية.6. تكوين أسرة كأسرة مركزية طلابية مكونة من فريق الوحدة الطلابي للتركيز على أنشطة الوحدة.7. تقديم ورش حكي ودعم نفسي للطالبات ممن تعرضوا لحوادث تحرش ويصدر عنها كتاب برقم إيداع باسم جامعة المنصورة.8. إصدار مجلة دورية خاصة بالوحدة وأنشطتها.