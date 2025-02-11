اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 01:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.. وزير العمل: عقوبات تنتظر الشركات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:05 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير العمل: عقوبات تنتظر الشركات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور وزير العمل
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مشاركة

اخبار 24 ساعه

وزير النقل

السكه الحديد

وزير الاوقاف

شهر رمضان

وزير الصحه

وزير العمل

الحد الادنى للاجور



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة