وكيل تعليم الأقصر يستقبل مدير التعليم الصناعى ووفد وزاري لبحث تحكيم مسابقة دورى المكاتب

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بمكتبه بديوان عام المديرية الدكتورة جيهان عبد العزيز مدير عام التعليم الصناعي بالوزارة ومتابع مكتب الوزير، لبحث العمل على دعم طلبة مدارس التعليم الصناعي والفني حول المحافظة خلال الفصل الدراسى الثانى.

واستقبل الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بديوان المديرية وفداً من وزارة التربية والتعليم كلاً من أحمد موسى مدير عام إدارة الاتحادات الطلابية، ونصرة ماجد مدير عام الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتأتي الزيارة بهدف تحكيم مسابقة دورى المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية للمراحل الثلاثة، واللقاء المهني للتربية الاجتماعية، كما يشار إلى أن إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة ورائد عام اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، هي المشرف العام على جميع الأنشطة الطلابية، وحضر اللقاء مدير عام الشئون التنفيذية هشام عبد الستار، موجه عام التربية الاجتماعية رفاعي سيد أحمد، ومدير إدارة الأمن إبراهيم الجمل.

وفى نفس السياق اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل الوزارة، المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة متميز"، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

ويشار إلى أن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين التحق بها قرابة 350 متقدم، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، وعقدت لجنة المقابلات من قيادات التعليم بالمديرية وبحضور الدكتور وليد عبد الله عميد كلية التربية بجامعة الأقصر، والعمدة ضياء البتيتي رئيس مجلس أمناء بالمحافظة.



لقاء وكيل التعليم مع الوفد الوزارى لبحث التعاون