اليوم السابع
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وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب في مجالي الأمن والهجرة نموذجي

الإثنين، 10 فبراير 2025 07:16 م
وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب في مجالي الأمن والهجرة نموذجي وزير الداخلية الاسباني فرناندو جراندي
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وصف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، اليوم /الإثنين/، التعاون الثنائي بين إسبانيا والمغرب، خاصة في مجالي الأمن وتدبير الهجرة، بـ"النموذجي".


وأضاف الوزير، في مستهل لقائه مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، أن المغرب يلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وشريك مخلص لإسبانيا والاتحاد الأوروبي.


كما أعرب مارلاسكا عن ارتياحه لالتزام البلدين بمواصلة تعزيز تعاونهما في مكافحة التهديدات الرئيسية العابرة للحدود، مثل الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، وذلك بروح من الثقة الراسخة.







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