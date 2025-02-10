مدير تعليم المنوفية يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بمدارس المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم الإثنين، الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة منوف التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

استهل جولته بمتابعة مدرسة طملاي الابتدائية، حيث حضر طابور الصباح وشارك الطلاب تحية العلم واستمع إلي البرنامج الإذاعي، وشارك في تنظيم انصراف الطلاب إلي فصولهم، وتفقد بعض الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال.

كما شملت الجولة متابعة انتظام حضور الطلاب بمدارس طملاي الإعدادية ، وطملاي الثانوية المشتركة، تابع فيهما جاهزية المدارس، واستلام الكتب الدراسية، وسجلات المتابعة ودفاتر الأمن وزيارات الموجهيين ، وتطبيق الإجراءات التربوية اللازمة لضمان بداية قوية للفصل الدراسي الثاني ، مؤكدًا على أهمية الالتزام والانضباط لتحقيق أقصى استفادة من الفصل الدراسي.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية تعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب والمعلمين، مع الاستمرار في تنفيذ خطط المتابعة والدعم لرفع جودة التعليم بالمحافظة.



اثناء دخول الطلاب الفصول



داخل إحدى قاعات رياض الاطفال



وكيل الوزارة يتابع طابور الصباح