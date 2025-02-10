مدير تعليم البحر الأحمر الجديد يتفقد انتظام العملية التعليمية بالمدارس

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد المهندس سيد عبد العزيز، مدير مديرية التربية والتعليم الجديد بمحافظة البحر الأحمر، انتظام العمل داخل مدارس المحافظة، حيث بدأت جولته للتأكد من سير العملية التعليمية بمدرسة البحر الأحمر الابتدائية بمدينة الغردقة.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، حيث احد على تذليل أي معوقات قد تعوق انتظام العمل داخل المدارس خلال اليوم الدراسى.

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أمس الأحد، بدء تلقي طلبات تظلمات الشهادة الاعدادية، بداية من اليوم ولمدة 15 يوما.

وكان اعتمد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، مؤشرات نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بالمحافظة.

وجاءت النتيجة أن نسبة النجاح في مدارس البحر الأحمر الإعدادية العامة بلغت 72.5%، فيما سجلت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 77%.

كما اعتمد المحافظ نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، حيث بلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، ونسبة النجاح للمكفوفين وضعاف البصر 100% أيضًا، كذلك اعتمد نتائج امتحانات الشهادة التلمذية الصناعية، التي حققت نسبة نجاح بلغت 100%.