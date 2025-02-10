محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف شاحنات التحالف الوطنى لدعم الأسر الأكثر احتياجا

العريش - محمد حسين

شهد اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اصطفاف شاحنات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمام ديوان عام المحافظة في العريش، إيذانًا بانطلاق قافلة مساعدات متكاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، وحاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية.

وأكد المحافظ، أن القافلة تتضمن كميات كبيرة من المساعدات الغذائية، والملابس، والأغطية، والمفروشات، إلى جانب تسليم أجهزة منزلية للأسر المستحقة، مشيرًا إلى تنظيم قوافل طبية مجانية تضم عدة تخصصات، وقوافل بيطرية، بالإضافة إلى عرض مسرح عرائس وأنشطة ترفيهية للأطفال بالمدينة الشبابية الدولية في العريش.

وأوضح المحافظ، أن المساعدات سيتم توزيعها على المستحقين في مختلف القرى والتجمعات السكانية، وخاصة القرى الحدودية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن التنمية تظل الهدف الأساسي للجهاز التنفيذي في المحافظة، بالتوازي مع الجهود المبذولة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وأضاف أن التنمية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الحكومة التي ضخت استثمارات في سيناء تجاوزت 700 مليار جنيه، إلى جانب دور القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بدور التحالف الوطني في دعم التنمية البشرية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد المحافظ على أن موقف مصر ثابت برفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية، موضحًا أن زيارات رسمية ستُجرى لنقل وجهة النظر المصرية إلى الخارج، بالإضافة إلى استعراضها أمام الوفود الدولية التي تزور شمال سيناء.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المحافظة شهدت نقلة نوعية منذ تولي اللواء خالد مجاور منصبه، لافتةً إلى أن القافلة يشارك بها 13 مؤسسة أهلية، وتضم: 13 ألف كرتونة مواد غذائية، طن من اللحوم الطازجة، و5500 وجبة ساخنة، و5500 لحاف وبطانية، و6000 قطعة ملابس، وخدمات طبية وصيدلية متنقلة.

وأضافت أن 1500 متطوع شاركوا في تجهيز القافلة، مؤكدةً أن مصر قادرة على حماية أراضيها وإفشال أي مخططات، إلى جانب دعم المواطن البسيط وتوفير احتياجاته، في رسالة واضحة للعالم عن قوة وتماسك الشعب المصري والقيادة السياسية.



جانب من اصطفاف السيارات



جانب من الحضور



جانب من الحضور