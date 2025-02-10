محافظ بورسعيد يطالب "الأبنية التعليمية" بتحديد احتياجات المدارس للعام المقبل

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية ، ومدرسة الشهيد ياسر الشربيني الابتدائية بحي الزهور، وذلك لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025 ، وذلك بحضور اللواء أيمن قليني رئيس حي الزهور، وطاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ، ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية .

وتفقد محافظ بورسعيد الفصول التعليمية، حيث تابع انتظام الحضور للطلبة والمدرسين، و اطمئن على تحقيق المناخ الآمن و الصحي والذي يضمن سير العملية الدراسية في هدوء ويسر.

وأكد المحافظ، أهمية تكثيف الأنشطة التربوية ، التي تسهم في إثراء الجوانب الثقافية و المعرفية للطلاب ، وتوفير بيئة تعليمية محفزة، من أجل مواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمدينة بورسعيد ، حرصا على تحقيق مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على هيئة الأبنية التعليمية بسرعة تحديد احتياجات المدارس من أعمال الصيانة الشاملة لتكون جاهزة على أعلى مستوى قبل العام الدراسي الجديد ، كما شدد على أهمية الالتزام بالنظافة العامة والانضباط الإداري والتعليمي في جميع المدارس.



المحافظ بإحدى المدارس



المحافظ في أحد الفصول



تفقد المدارس



محافظ بورسعيد خلال جولته ع المدارس



