محافظ بنى سويف يتفقد المحال التجارية والهايبرات استعدادا لشهر رمضان المبارك

بنى سويف هانى فتحى

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المحال التجارية والهايبرات بمدينة بني سويف، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية، واستقرار الأسعار، وضمان وصولها للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتابع المحافظ خلال جولته موقف توافر السلع التموينية والاستراتيجية، خاصة السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم، مثل الزيت، السكر، الدقيق، الأرز، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن،مشددًا على ضرورة استمرار ضخ كميات إضافية من هذه السلع في المنافذ والمعارض لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين حول توافر السلع وأسعارها، حيث أكدوا أن هناك توافرًا جيدًا للسلع الأساسية، مع التزام العديد من المنافذ بتقديم تخفيضات على الأسعار، فيما أبدى البعض ملاحظات حول ضرورة تعزيز المعروض من بعض السلع، وهو ما وجه المحافظ بمتابعته مع الجهات المعنية لضمان توفيرها بالكميات الكافية

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن المديرية، بالتعاون مع الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، تعمل على تنفيذ توجيهات المحافظ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية لمنافذ البيع والأسواق، مع تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر.

كما أوضح وكيل وزارة التموين أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لمبادرة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، مؤكدًا أن هناك رقابة مستمرة لضمان التزام التجار بالمواصفات القياسية والجودة المطلوبة.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري أو احتكار السلع أو الممارسات التي تضر بالمستهلك، مع تفعيل خطوط الشكاوى للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، على يوسف رئيس مدينة بني سويف، علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية، إلى جانب مسؤولي التموين والوحدة المحلية.