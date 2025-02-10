محافظ المنيا: تكثيف الحملات المرورية لضبط سائقى ربع النقل المخالفين

المنيا- حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، موقع حادث تصادم سيارة نقل تريلا وسيارتي ربع نقل (بيك أب) والذي وقع أول أمس على الطريق الدائري بسمالوط، مما أسفر عن وفاة 9 أشخاص، للوقوف على الاسباب ومعرفة أوجه الخلل المؤدية للحادث بتلك المنطقة.

أكد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتطبيق وسائل الأمان لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووضع أكمنة ثابتة ومتحركة وحملات مرورية، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات على الطريق الزراعي للحد من الحوادث وضبط سائقى سيارات ربع النقل المخالفين باستخدام سياراتهم فى نقل المواطنين.

كما قاد محافظ المنيا، حملة تفتيشية مكبرة مفاجئة على عدد من مواقف السيارات بمركز سمالوط، لمتابعة تنفيذ القرارات، وخلال جولته، تم ضبط عدد من السيارات ربع النقل ( بيك أب ) محملة بالركاب وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى أنه أصدر قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على أي سيارة نقل (بيك أب) يتم ضبطها أثناء مخالفة تراخيصها بتحميل ركاب، أو تجاوز العدد المسموح به، أو استخدام الأجزاء الخارجية من السيارة لنقل الركاب، وذلك كإجراء صارم للحفاظ على السلامة العامة، مشدداً على أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة المخالفين، وسيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة فورًا، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد السائقين المستهترين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر.

وخلال جولته بسمالوط، تفقد المحافظ قطعة أرض مزمع إنشاؤها موقف للسيارات بسمالوط، كما حرص اللواء كدواني على مناقشة المواطنين المتواجدين بالإضافة إلى عدد من السائقين للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، مناشدا المواطنين بضرورة الابلاغ عن أي سيارة ربع نقل تحمل مواطنين، موجها جميع قائدي السيارات بعدم تخطي السرعة المقررة، حفاظًاً على أرواحهم وأرواح المواطنين.

يذكر أن المحافظ كان قد اطلق مبادرة لإحلال السيارات ربع النقل( بيك أب) إلى ميكروباصات وبدء تطبيق منظومة الاستبدال تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير أقصى وسائل الأمان للمواطنين خلال تنقلاتهم بالمواصلات العامة والخاصة .

رافق المحافظ خلال جولته، العميد وليد العاطون مدير إدارة المرور، أحمد عمران وأحمد عبد الغنى نائبا رئيس مركز سمالوط.