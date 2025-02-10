محافظ الدقهلية يمنح متدربة البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة شهادة شكر وتقدير

الدقهلية شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة اليوم، الدكتوره شيماء عكاشه متدربة الدفعة الاولي من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح ابو كريشه، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة ، وهذا البرنامج يتم تنفيذه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بهدف تمكين الكوادر الفعالة من السيدات التنفيذيات من القياده وذلك في اطار "برنامج المرأة تقودمن التنفيذيات "..

وخلال اللقاء منح اللواء "مرزوق" المتدربة شهادة شكر وتقدير في نهاية فترة تدريبها بمحافظة الدقهلية وثمن اللواء" مرزوق" دور الاكاديمية الوطنية للتدريب في تعزيز تنفيذ برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بمشاركة محافظة الدقهلية.

وقال اللواء"مرزوق"ان المتدربة خلال فترة تدريبها بمحافظة الدقهلية كانت نموذجا يحتذي به لمتدربات الاكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز الإمكانيات المتاحه للمحافظة بالقطاعات التنفيذية لاستقبال المتدربة خلال فترة التدريب لها على مدار شهر، وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالاكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن مثل هذه البرامج التي تنفذها مصر لاعداد الشباب والمرأة وتاهيلهما للقيادة ليصبحوا قادرين على صنع السياسات وإدارة وصنع القرار.

ومن جانبه أوضح السكرتير العام للمحافظة أنه تم وضع برنامج مكثف للمتدربة داخل محافظة الدقهلية على مدار الشهر للتدريب العلمي ومعرفة جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، هو أحد أهم برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت رعاية الرئيس، تم إعداده وتصميميه لكي يكون قاطرة التقدم ومصنع قيادات المستقبل، وقد شارك في إعداد البرنامج العديد من الخبرات الأجنبية والمصرية لتخريج نخبة تعول عليها الدولة لتحقيق التقدم والازدهار ،طريقهم الاجتهاد والمثابرة والإيمان والعمل الجاد.



