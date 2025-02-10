محافظ الدقهلية يفتتح المعرض الـ14 لمبادرة أيادى مصر لتسويق المنتجات اليدوية

الدقهلية شريف الديب

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، معرض الدقهلية الرابع عشر لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والذي خلال الفترة من 10 الي24 فبراير الجاري.

حضر الافتتاح هانم التهامي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظه ومنسق مبادرة ايادي مصر بالدقهليه ، وهبة وهبه مسئولة الترجمة بإدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد محافظ الدقهلية علي دعمه الكامل لأصحاب المنتجات اليدوية لأنها كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة.

جدير بالذكر أن محافظة الدقهلية خصصت رقم وتس أب ( ‏‪01012113117‬‏) وايميل الكتروني ( ayadymisrdakahlia@gmail.com )

لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها علي المنصه لتسويقها وبيعها .

والجدير بالذكر أيضا أن مشروع ايادي مصر يتم بالتنسيق مع (برنامج الأغذية العالمي wfp ) و ( شركة اي أسواق مصر التابعة لمجموعة اي - فايننس الوطنية ) ، وتدير شركة E أسواق مصر خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية لكافة مراحلها ، وهي المسؤلة عن ( تلقي طلبات المنتجات وتدبيرها وتسويقها حتي تصل للمشتري وتحصيل الثمن وإيداعه في حساب بنكي او كارت ميزه ) عن طريق البرنامج اللوجستي وتوفير كتالوج اون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة ، كما تقدم هذه الشركة خدمة الإقراض للمنتجين ، وانواع المنتجات المطلوب تسويقها علي المنصة الإلكترونية هي كالآتي ( فخار - خزف - جلود - خشبية - معدنية - كروشيه - تطريز ).

جاء ذلك بمناسبة احتفالات محافظة الدقهلية، بعيدها القومي فبراير 2025 م، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الانسان المصري) وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن تنفيذ مبادرة ايادي مصر وإقامة معارض لبيع المنتجات اليدويه والتراثية.