محافظ الجيزة يشدد على تسليم الكتب الدراسية للطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، سير العملية التعليمية في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025.

شملت جولة المحافظ مدارس شبرامنت الإعدادية بنات، شبرامنت الإعدادية بنين، جمال عبد الناصر الإعدادية، جمال عبد الناصر الثانوية، العجوزة الإعدادية الثانوية بنات، الأورمان طنطا الإعدادية الثانوية بنات.

تفقد المحافظ الفصول التعليمية وانتظام الحضور للطلبة والمدرسين ونسب الغياب بالفصول واطمئن على تحقيق المناخ الآمن والصحي، والذي يضمن سير العملية الدراسية في هدوء و يسر.

وخلال جولته، حرص المحافظ على التأكد من الطلاب على استلام الكتب الدراسية بالكامل وأي معوقات تواجههم للعمل علي حلها.

وأكد المهندس عادل النجار، أهمية تكثيف الأنشطة التربوية، التي تسهم في إثراء الجوانب الثقافية والمعرفية للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية محفزة، من أجل مواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، حرصًا على تحقيق مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بالتعاون الكامل مع مدراء الإدارات التعليمية ومنع وجود أي إشغالات أو مصادر للضوضاء بمحيط المدارس.

وشدد محافظ الجيزة، على أهمية الالتزام بالنظافة العامة والانضباط الإداري والتعليمي في جميع المدارس.

رافق المحافظ خلال جولته محمد مرعي السكرتير العام المساعد، وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وهشام عطية رئيس فرع الأبنية التعليمية بالجيزة، ورؤساء مركز أبو النمرس وأحياء الدقي والعجوزة.



محافظ الجيزة يتفقد انتظام الدراسة بمدارس إدارة الدقى التعليمية



محافظ الجيزة يتفقد انتظام الدراسة بمدرسة شبرامنت الإعدادية بمركز أبو النمرس



محافظ الجيزة يتفقد مدرسة العجوزة الثانوية