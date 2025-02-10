ضبط 496 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات تموينية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وشددت على الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس .

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ،عدة حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات التى أشرف عليها محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين عن ضبط 496 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم تحرير 24 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.