رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يتابع مستجدات ملف التصالح بالمركز التكنولوجى

المنوفية - محمد فتحى

واصل المحاسب وليد سالم رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، اليوم متابعة سير العمل ومستجدات ملف التصالح بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بحضور منال عبده نائب رئيس المدينة ، أشرف مطر سكرتير المجلس، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة المعاملات بالمركز التكنولوجي بصفة عامة وملف التصالح على وجه الخصوص لتسريع وتيرة العمل بالملف.

وتفقد رئيس مدينة الشهداء، معدل إصدار شهادات البيانات، والملفات المستوفاه، وغير المستوفاة للتواصل مع المواطنين لاستكمالها لإنهاء ملفاتهم وسرعة تقنين أوضاعهم.

وأكد رئيس المدينة على تسريع وتيرة العمل بفحص الملفات وحصر الملفات الغير مستوفاه سواء بالرسوم أو المستندات والتواصل مع المواطنين لاستيفائها أو لعدم الوقوع تحت المساءلة القانونية.