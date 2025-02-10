رئيس جامعة دمياط يشهد حفل تنصيب اتحاد كلية الآداب ويفتتح المعرض الفنى للطلاب

دمياط - معتز الشربيني

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين 10 فبراير 2024، حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية الآداب للعام الدراسي 2024/2025، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الأول للأنشطة الطلابية بالكلية.

وتميز الحفل الذي أقيم في رحاب الكلية بمشاركة واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث بدأ بتدشين المعرض الفني الذي ضم العديد من المشغولات اليدوية والأعمال الفنية التي أنجزها طلاب الكلية، وذلك في إطار دعم الأنشطة الطلابية التي تهدف إلى تنمية المهارات الفنية والإبداعية للطلاب.

وافتتح رئيس الجامعة المعرض الفني الذي كان بمثابة نافذة لإبراز قدرات الطلاب في مجالات متعددة، وذلك بحضور الدكتور عطية القللي عميد كلية الآداب، والدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، ومحمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد الحسيني أمين كلية الآداب ، وأشاد رئيس بأعمال الطلاب المشاركين بالمعرض والتي عكست التميز والحس الفني لهم .

ثم بدأت فعاليات الحفل الرسمي، حيث عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الطالب عمر إبراهيم.

وفي كلمة ألقتها الطالبة سمر عبد الباقي، رئيس اتحاد الطلاب بالكلية، أكدت أن اتحاد الطلاب سيكون حلقة وصل بين الطلاب وإدارة الكلية لتحقيق الأفضل وتطوير التجربة الجامعية ، كما دعت زملاءها الطلاب للمشاركة الفعالة في الأنشطة المختلفة وبلورة أفكار جديدة تسهم في تحسين بيئة الكلية.

من جانبها، رحبت الدكتورة أنغام مجدي رائد أسرة "طلاب من أجل مصر" بكلية الآداب بحضور رئيس الجامعة والشخصيات الأكاديمية وهنأت الطلاب على مشاركتهم المميزة، وأكدت على أهمية التعاون بين جميع أفراد أسرة الكلية لتحقيق المزيد من الإنجازات وتطوير الأنشطة الطلابية بما يخدم مصلحة الكلية والطلاب.

أما الدكتور حامد الفار، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، فقد رحب بالحضور وتحدث عن أهمية الأنشطة الطلابية في تعزيز الانتماء للكلية وتطوير المهارات الشخصية والعلمية، وأضاف أن كلية الآداب تتمتع بأنشطة ثقافية ورياضية وعلمية تساهم في تحسين البيئة الجامعية ، متمنياً فصل دراسي موفق للطلاب.

وأكد الأستاذ الدكتور عطية القللي عميد الكلية على أن كلية الآداب تعد من أرقى كليات الجامعة نظرًا لتنوع أنشطتها في مختلف المجالات، وأشار إلى ثقته الكبيرة في قدرة اتحاد الطلاب على إحداث تأثير إيجابي في الحياة الطلابية.

وفي كلمته، أكد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، أن اتحاد الطلاب له دور محوري في الحياة الجامعية، وأنه يجب على الطلاب اختيار الأنشطة التي تخدم المجتمع وتساهم في تعزيز التفاعل المجتمعي ، كما أشار رئيس الجامعة إلى أهمية وضع خطة لأنشطة الاتحاد ترتكز على الفعاليات الوطنية والمناسبات المهمة، مع التشديد على الابتكار والنشاط المستمر.

هذا وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا يوضح أنواع الأنشطة الطلابية التي تقدمها كلية الآداب، والتي تسهم في إثراء تجربة الطلاب الجامعية، واكتشاف مهاراتهم المتنوعة ، أعقب ذلك، تقديم عدد من الفقرات الفنية المميزة، مثل العزف الموسيقي الذي قدمه الطالب محمد رمضان، وفقرة شعرية للطالبة خديجة التماوي، وفقرة غنائية مترجمة بلغة الإشارة قدمتها الطالبة مي محمد.

وفي ختام الحفل، تم تنصيب اتحاد طلاب كلية الآداب للعام الدراسي 2024/2025، وسط أجواء من الفرح والحماس.