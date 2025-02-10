رئيس جامعة بنها ومحافظ دمياط يطلقان مشروع تحديث تعليم إدارة الأراضى والحضر

القليوبية إبراهيم سالم

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا، ومحافظ دمياط، والمتخصص في علوم الهندسة الجيوماتكس، في إطلاق مشروع تحديث تعليم إدارة الأراضي والحضر في جنوب البحر المتوسط، الممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج إيراسموس بلس، بمشاركة تحالف ضم 10 جامعات ومعاهد تمثل 5 دول حول العالم وهي "كرواتيا وبلجيكا وهولندا والأردن والمغرب ومصر".

جاء ذلك بحضور الدكتور دانيال رافلتيش مستشار سفارة كرواتيا بالقاهرة، وأعضاء فريق المشروع من الجامعات المختلفة .

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، إلي أن مشاركة جامعة بنها في مشروع تحديث تعليم إدارة الأراضي والحضر في جنوب البحر المتوسط يمثل نقلة نوعية لها، ويعبر عن المكانة المرموقة التى وصلت إليها الجامعة فى مختلف المجالات، مؤكدا أن المشروع يمثل خطوة هامة في تعزيز قدرات جامعات جنوب البحر الأبيض المتوسط وتحديث طرق التدريس بها في مجال الإدارة الحضرية وإدارة الأراضي .

وقال الدكتور أيمن الشهابي، إن تنفيذ المشروع يستغرق 3 سنوات وتقدر ميزانية المشروع بحوالي 800 ألف يورو، موزعة بنسب مختلفة على جامعات التحالف، وذلك لبناء قدرات المتخصصين من خلال تحديث المناهج الدراسية واعتماد مفاهيم ونماذج وتقنيات جديدة داخل الجامعات الشريكة في المشروع.

من جانبه، استعرض الدكتور باتشيتش زيجكو مدير المشروع مخرجات المشروع، علي الحاضرين وما يتضمنه من تحديث للمقررات الدراسية واستراتيجيات التعليم، وتنظيم هاكاثون دولي للطلاب علي أنشطة المشروع المختلفة.

وأوضح الدكتور جمال عبد العزيز عميد كلية الهندسة بشبرا، أن أنشطة المشروع تتضمن دراسة وتحليل احتياجات دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في العلوم المكانية وإعداد دراسات وتنفيذ دورات تدريبية تساهم في رفع كفاءة العاملين في المجال والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.

وأضاف الدكتور عمرو حنفي منسق المشروع بجامعة بنها، أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات جامعات جنوب البحر الأبيض المتوسط وتحديث طرق التدريس بها في مجال الإدارة الحضرية وإدارة الأراضي باستخدام التقنيات والتطبيقات المكانية الحديثة والتعامل مع التحديات القائمة في تخطيط وإدارة الأراضي والحضر، في سياق التغيرات المناخية وتزايد عدد السكان بناء على التقنيات والمفاهيم الحديثة للتحول الرقمي واستخدام الاستشعار عن بعد وغيرها من التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى إدخال مفاهيم جديدة كالمدن الذكية وغيرها، بالإضافة لتفعيل مفاهيم الجودة والاستدامة في كل خطوات ومراحل تنفيذ المشروع.