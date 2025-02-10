رئيس أزهر القليوبية يتفقد المعاهد لمتابعة الدراسة فى يومها الثالث

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد اليوم الإثنين، الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، معاهد قها الإعدادية الثانوى بنين وفتيات، لمتابعة الدراسة والعملية التعليمية في يومها الثالث للفصل الدراسي الثاني برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودعم فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوى وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم والطلاب، والشيخ عوض الله عبد العال وكيل قطاع المعاهد لشئون المناطق والخدمات.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الفصول الدراسية، وتابع تحضير المعلمين وناقش الطلاب والطالبات فى موضوع الدرس المدون على السبورة والذى يتم شرحه، وشدد على متابعة تسليم الكتب لجميع الطلاب أولا بأول والسير في المناهج الدراسية حسب الخطة وما هو مقرر وجداول الحصص والإشراف وانتظام الأعمال.

ووجه بمتابعة تنفيذ الأنشطة الطلابية والمكتبات والمعامل، ورافق رئيس الإدارة المركزية للمنطقة أثناء تفقد معهد الفتيات الشيخ أحمد محمد حسن خضر شيخ المعهد، وأثناء تفقد معهد البنين الشيخ على محمد مرزوق شيخ المعهد.

وتابع رئيس المنطقة سجلات الحضور والانصراف ونظافة المعاهد وحجرات تنفيذ الأنشطة وعقد اجتماع مع شيخ معهد الفتيات والمعلمين، ووجه بمتابعة دفاتر تحضير المعلمين، وشدد على النظافة وترتيب مخزن الكتب وتعديل مكان لافتة اسم المعهد وحضور الطالبات والالتزام بالزى.