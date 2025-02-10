اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2025 06:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد الوزارات.. المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل ستخدم 12 مليون مواطن

الإثنين، 10 فبراير 2025 06:01 م
حصاد الوزارات.. المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل ستخدم 12 مليون مواطن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير الصحة: المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل ستخدم 12 مليون مواطن

وزير الدولة للإنتاج الحربى: نعمل على الاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية وجذب الاستثمارات

وزيرة التضامن: تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين من تكافل وكرامة

وزيرة التنمية المحلية تترأس لجنة المقابلات لـ82 متقدما للوظائف القيادية

وزير الأوقاف فى استقبال حاكم بينانج: لماليزيا مكانة خاصة فى قلبى وقلوب المصريين

وزيرة التنمية المحلية تستقبل إحدى متدربات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

وزارة التضامن تطلق أول نسخة لدمج برامج المسنين والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

الدكتور رانيا المشاط: توفير الخدمات الصحية بجودة عالية أحد أهم أهداف الدولة

وزارة التعليم ترسل خطابا للمديريات بشأن لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وزارة الزراعة: 617 ألف فدان خالية من العفن البني في البطاطس

وزارة الصحة: مرض الصرع غير معدى وله علاج ويشفى منه المريض

وظائف للمعلمين بالخارج.. وزارة العمل تعلن عن 100 فرصة عمل بإحدى الدول العربية







مشاركة

وزير الصحه

التامين الصحى

الانتاج الحربى

وزير الاوقاف

التنميه المحليه

القدرات التصنيعيه



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة