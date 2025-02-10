اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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حسين الشيخ: مصر وقفت موقفا مشرفا فى منع التهجير ودعمت صمود شعب فلسطين

الإثنين، 10 فبراير 2025 09:42 ص
حسين الشيخ: مصر وقفت موقفا مشرفا فى منع التهجير ودعمت صمود شعب فلسطين غزة
أ ش أ

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أشاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بموقف مصر الداعم للشعب والقضية الفلسطينية.

وقال: إن "مصر وقفت موقفا مشرفا في منع تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، ودعمت صموده وثباته على أرضه".

ولفت الشيخ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، إلى أن ادعاءات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تجاه مصر تضليل وتشويه لحقيقة أن المشكلة في الاحتلال الإسرائيلي وحصاره للشعب الفلسطيني، وأضاف أن مصر عملت خلال سنوات طويلة على مساعدة الشعب الفلسطيني وإسناده سياسيا وماديا ومعنويا.







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