جامعة كفر الشيخ تشارك فى رحلات قطار "اعرف بلدك" إلى الأقصر وأسوان.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شارك عدد من طلاب جامعة كفر الشيخ في رحلة إلى مدينتي الأقصر وأسوان، ضمن برنامج "اعرف بلدك"، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإشراف ايهاب جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وذلك في إطار جهود جامعة كفر الشيخ لتعزيز الوعي الثقافي والتراثي بين طلابها، وتعزيز روح الانتماء للوطن، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "قطار الشباب".

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية تلك الرحلات في تعزيز الوعي الثقافي والتراثي بين الطلاب، مشيراً إلى استمرار الجامعة في دعم برنامج "اعرف بلدك"، الذي يتيح الفرصة لطلبة الجامعة لاكتشاف التراث والثقافة المصرية، وتعزيز فهمهم للقضايا الثقافية والتراثية، وتنمية الوعي الوطني لديهم من خلال تعريفهم بتاريخ مصر العريق ومعالمها الأثرية الفريدة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أن الرحلة تأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية بالجامعة لتعزيز التواصل بين طلبة الجامعة، وتنمية مهاراتهم الاجتماعية والثقافية، من خلال الجمع بين الترفيه والتثقيف بما يسهم في توسيع آفاقهم وتعزيز ارتباطهم بالحضارة المصرية.

وخلال رحلتهم، زار الطلاب أهم المعالم السياحية في الأقصر (البر الشرقي والذي يضم معبد الكرنك ، معبد الأقصر، متحف الأقصر، والبر الغربي الذي يضم معبد حتشبسوت، جزيرة الموز، معبد هابو، وادي الملوك، والصوت والضوء، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحي).

كما تضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية في أسوان (متحف النوبة، السد العالي، المسلة الناقصة، جزيرة النباتات، معبد فيلة، علاوة على الجولات الحرة).

وأعرب طلبة الجامعة عن سعادتهم بالرحلة، مؤكدين أنها تمثل تجربة غنية ومفيدة تتيح لهم التعرف عن قرب على الكثير من المعلومات حول التراث والثقافة المصرية.

الجدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة خصصت أفواج إجازة منتصف العام لطلاب الجامعات في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب وخاصة طلاب الجامعات، باعتبارهم الشريحة الأكثر فاعلية داخل المجتمع المصري، والتي تساهم في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن مشروع "اعرف بلدك" يهدف إلي تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، بجانب إستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب، والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات ،وتشجيع السياحة الداخلية والعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمختلف المدن السياحية المصرية وخاصة بمحافظتي الأقصر وأسوان.



مشاركة الطلاب في الرحلة



جامعة كفرالشيخ تشارك فى رحلات قطار اعرف بلدك إلى مدينتى الأقصر وأسوان



جانب من المشاركين والمشاركات في المبادرات