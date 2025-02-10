"تموين الإسكندرية": 203 محلات تحصل على تصريح للمشاركة فى الأوكازيون الشتوى

الإسكندرية جاكلين منير

تابعت مديرية التموين بالإسكندرية فعاليات الأوكازيون الشتوى، وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس السيد حرز الله، تتابع فعاليات الأوكازيون الشتوى رقابيا، حيث أصدرت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة تصاريح المشاركة فى الأوكازيون لعدد 203 محلات حتى الآن منهم 200 تصريح لمحلات قطاع خاص و 3 تصاريح لمحلات قطاع أعمال.

وتنوع الأنشطة التجارية المشاركة بين الملابس و الاجهزة الكهربائية و الاحذية و الشنط و الجلود و الستائر و المفروشات و السجاد و الموكيت و الأدوات المنزلية، وأضاف "القلش" أنه قد تم تحرير عدد 10 محاضر حتى الآن لمحلات شاركت فى الاوكازيون بدون تصريح.