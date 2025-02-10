تشغيل 828 شابا ومنح 837 شهادة قياس مهارة فى أسيوط.. تفاصيل

أسيوط -هيثم البدرى

استعرض اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جهود مديرية العمل بالمحافظة خلال شهر يناير الماضي في مجال التشغيل ومنح التراخيص والتدريب والتفتيش، حيث أعلن أن المديرية تمكنت من تشغيل 828 شاباً في مجالات العمل المختلفة، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2533، ضمن جهود المحافظة لدعم الشباب وفتح فرص عمل لهم تماشياً مع خطة الدولة في تقليل معدلات البطالة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة قامت بمنح 837 شهادة قياس مهارة وكارنية مزاولة مهنة للعمالة المتقدمة، وذلك في إطار حرص المديرية على تحسين مستوى الكوادر الفنية والمهنية في السوق المحلي وضمان قدرتهم على التنافس في سوق العمل مشيدا باهتمام الوزارة بقيادة محمد جبران وزير العمل بتوفير فرص التدريب للشباب على الحرف والمهن المختلفة، خلال الدورات التدريبية المتخصصة في عدة مجالات بالإضافة إلى إمدادهم بشهادات معترف بها تساهم في تحسين فرصهم في العمل.

وأضاف المحافظ، أن المديرية نفذت 11 ندوة وملتقى في مجال السلامة والصحة المهنية وتوعية والمفاوضة الجماعية وفي مجال التشغيل الخارجي تم تسليم 6 عقود من الوزارة بالإضافة إلى 8 عقود تم استخراجها وتسليمها، كما تم التفتيش على 1102 منشأة في مجال السلامة والصحة والمهنية وتحرير 44 محضرا للمخالفين والاشتراك في لجان منح التراخيص لعدد 47 منشأة وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1291 منشأة يعمل بها عدد 2368 عاملاً .

وأسفرت الحملات عن تحرير 75 محضراً بالإضافة إلى تلقى 12 شكوى في مجال علاقات العمل وتم إحالتها للجنة القضائية وتسويتها جميعها وفي مجال عمل الطفل تم التفتيش على 45 منشأة وفي مجال المرأة تم التفتيش على ساعات العمل في 30 منشأة وعدد المنشآت التي تم التفتيش على الراحات الأسبوعية بها بلغ 50 منشأة وفي مجال التدريب المهني تم البدء في تدريب 30 متدرب على على مهنة التفصيل والخياطة منهم 15 متدربا بالعربة المتنقلة و15 متدربا بمركز التدريب فضلاً عن تدريب 9 على صيانة أجهزة المحمول بالعربة المتنقلة وتدريب 15 متدربا على التفصيل والخياطة بالجمعية الخيرية بأبنوب.