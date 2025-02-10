تركيب 70 وصلة مياه شرب للأسر الأولي بالرعاية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

انتهت شركة مياه الشرب بالشرقية، من توصيل مياه شرب لـ70 أسرة من الأولى بالرعاية بقريتي (البياضية والحجازية) بمركز الحسينية، ذلك في إطار الدور المجتمعي للشركة.

وقال المهندس محمد عبد العزيز عبد الله القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الشركة قد قامت باستكمال اجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لعدد 70 أسرة من الأسر الاولى بالرعاية بقري مركز ومدينة الحسينية وذلك بالاشتراك مع مؤسسة خيرية وفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة والجمعية وتأكيدا للدور المجتمعى للشركة.

وأكد بأن الشركة تقدم كل التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كل المؤسسات التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الاولى بالرعاية.

ومن جانبها، فقد أوضحت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بأنه يتم دراسة كل حالة على حدة من خلال المعاينة على الطبيعة فى وجود ممثل الجمعية ذلك للتأكد من أحقية الحالات فى الحصول على الدعم الذى توفره الشركة.

