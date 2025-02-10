تداول 17 ألف طن و960 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 960 شاحنة و80 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 325 شاحنة و58 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع، 635 شاحنة و22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى "أمل، بوسيدون إكسبريس، سينا"، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتين الحرية وAlcudia Express، بينما تم تداول 3900 طن بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربعة، وهى "بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة". كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة SEA WAVE2 متجهة إلى جدة. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1955 راكبا بموانئها.