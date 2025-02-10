تحرير 424 محضرا للمخالفين فى حملة على أسواق دمياط

دمياط - معتز الشربينى

تلقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية حول جهودها المُنفذة الأسبوع الماضى خلال الحملات التى شنتها على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات المقررة، والتي أسفرت عن تحرير 424 محضرا للمخالفين.

وأوضح مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين أن الحملات التى شنتها المديرية على المخابز أسفرت عن تحرير 67 محضرا بعد رصد مخالفات جاءت ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم الالتزام باشتراطات النظافة وعدم تسليم بونات للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات وأيضًا عدم اعلان عن تشغيل والتصرف فى شكائر دقيق.

وفي سياق متصل، أضاف مدير المديرية أنه تم تحرير 339 محضر خلال المرور على الأسواق ، وذلك لرصد مخالفات إدارة منشأة بدون رخصه وعدم اعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وكذلك رصد حالات غش تجاري وبيع لحوم مكشوفة، وعدم إعلان عن مخزن وعدم وجود سجل تجاري والعمل بدون ترخيص، تعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء، بيع سلع مجهولة المصدر.

كما تم تحرير 9 محاضر لمحطات الوقود ومستودعات الغاز لرصد مخالفات عدم الإعلان عن أسعار الغاز والزيوت والتحفظ على 6 طلمبات بنزين.

وتستمر الحملات الرقابية، لضبط المنظومة بالأسواق ومستودعات الغاز والتأكد من التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة، مستم والتصدى للمخالفين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.