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بعد نشر قصته بـ"اليوم السابع".. الطبيب خالد السعيدني يغادر غزة للعلاج في مصر

الإثنين، 10 فبراير 2025 06:09 م
بعد نشر قصته بـ"اليوم السابع".. الطبيب خالد السعيدني يغادر غزة للعلاج في مصر الطبيب خالد السعيدني
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور خالد السعيدني، الطبيب بمستشفى شهداء الأقصى وصاحب القدم المبتورة، مغادرته لقطاع غزة من أجل العلاج خارج القطاع، موضحًا وصوله إلى مصر خلال الساعات الماضية من أجل تلقى العلاج وإجراء عملية جراحية لإنقاذ قدمه اليسرى من البتر.

وقال الطبيب بمستشفى شهداء الأقصى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه غادر القطاع إلى مصر خلال اليومين الماضيين، حيث يمكث الآن في مستشفى بئر عبد، وينتظر نقله إلى مركز طبي متخصص في الأطراف الصناعية والشرايين لاستكمال علاجه من انسداد شرايين قدمه اليسرى.

وفي وقت سابق، سلط "اليوم السابع"، الضوء على قصة الطبيب خالد السعيدني، صاحب القدم المبتورة والذي عاد إلى عمله بعد بتر قدمه اليمنى، ومحاولة علاج انسداد الشرايين في قدمه اليسرى التي أصبحت مهددة أيضا بالبتر حال عدم إيجاد علاج لها وسفره للخارج لإجراء عملية جراحية.

وقال الدكتور خالد السعيدني، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه عاد لعمله عندما شعر إمكانية قدرته على تأدية رسالته في علاج أطفال غزة، مضيفًا: "عملت في قسم الأطفال منذ أكثر من 23 سنة، حيث اعتبر قسم الأطفال بالمستشفى بيتى الثاني، وعندما شعرت أننى قادر على تقديم شيء للأطفال عدت للعمل".







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الاحتلال

خالد السعيدني

مستشفى شهداء الأقصى

العدوان الإسرائيلي

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