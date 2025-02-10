بعد طلاء واجهات العقارات.. تشجير الطريق الدائرى ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

كتبت – مرام محمد

- المبادرة تستهدف تحسين الصورة البصرية للطريق كأحد المحاور المؤدية للمتحف المصرى الكبير



شهدت واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية في محافظة الجيزة، بدءًا من نزلة شارع البحر الأعظم حتى بداية الطريق السياحي في الاتجاهين بطول تقريبي 14 كيلو مترًا للاتجاهين، أعمال تطوير وتجميل، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.



أعمال تشجير الطريق الدائري

ويستهدف مشروع تطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافى للمتحف المصرى الكبير والطرق والمحاور المرورية المؤدية إليه، ومنها الطريق الدائري؛ تحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف، بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق.



وشملت أعمال التطوير، طلاء واجهات المباني على جانبى الطريق الدائرى بألوان متناسقة، وتزيينها بجداريات فنية، لملوك مصر القدماء، بما يعزز إظهار الشكل الجمالي للمباني ويوضح الهوية الخاصة بمحافظة الجيزة.



المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائري

وفي إطار خطة التطوير، كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائري ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة مع تطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها.



وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم البدء في أعمال تشجير الطريق الدائري بنطاق المحافظة بمناطق المريوطية وتقاطع الدائري مع محور عمرو بن العاص ومثلثة طريق اللبيني، وذلك بنطاق أحياء الطالبية والهرم، لافتًا إلى أنه تم اختيار عدة مواقع على الطريق الدائري تصلح للتشجير، كما أنه روعي اختيار نوعيات من الأشجار لا تحتاج لكميات كبيرة من المياه لترشيد الاستهلاك.



وأوضح أن الأعمال تمت من خلال فرق العمل بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة، ومديرية الزراعة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأحياء الطالبية والهرم، وبالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية.



بدء تشجير الطريق الدائري في الجيزة

وأكد محافظ الجيزة، أن مبادرة التشجير تهدف إلى إضفاء الطابع الجمالي وتحسين الصورة البصرية للطريق الدائري استكمالاً لما يشهده من أعمال تطوير وتجميل واسعة كأحد المحاور الرئيسية المؤدية للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.



وبمعدلات عالية، تواصل محافظة الجيزة تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تغطية وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية، وذلك في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.



وتشهد أعمال التطوير أعلى القطاعات المغطاة من ترعة المريوطية إنشاء ممشى سياحي ومواقف حضارية وساحات انتظار ومحال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية، أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.



تشجير الطريق الدائري في الجيزة

وتنفذ المحافظة، أعمال مشروع تطوير طريق المنصورية بدءًا من منزل الطريق الدائري حتى كوبري عز نطاق حي الهرم، لتحوله إلى ممشى سياحي ومتنزهات حضارية، وذلك فى إطار مشروع رفع كفاءة وتطوير وتجميل حوض ومحور المنصورية وتحقيق نقلة حضارية شاملة بمحيطه كونه أحد المحاور المرورية الهامة المؤدية إلى العديد من المقاصد السياحية بالمحافظة.



وتشمل مراحل العمل بمخطط تطوير المنطقة المحيطة والطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير، دعم طريق الفيوم بدءًا من الطريق السياحي وحتى ميدان الرماية، بأسوار حضارية ولاند سكيب ومسطحات خضراء ومشايات وأشجار نخيل مدعمة بشبكة ري حديثة.



تشجير الطريق