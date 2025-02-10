اليوم العالمى للصرع.. هل يمكن الوقاية منه فى الأجيال المقبلة؟

كتبت فاطمة خليل

يوافق اليوم الإثنين 10 فبراير اليوم العالمي لمرض الصرع، والذى يتم الاحتفال به فى ثاني يوم إثنين من شهر فبراير كل عام، وعندما نسمع عن هذا المرض، غالبًا ما نفكر في النوبات، ولكن هناك الكثير مما يتعلق بهذا الاضطراب العصبي، الصرع هو أحد الاضطرابات العصبية التي تنتج عن نشاط كهربائي غير طبيعي في الدماغ، ويؤثر على الجميع، بغض النظر عن أعمارهم، يمكن أن يؤثر الصرع على نوعية الحياة، وفي حين أن الصرع قد ينتج عن إصابة في الدماغ أو عدوى أو اضطرابات في النمو، فإن العوامل الوراثية تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا ولكن هل يمكن منعه في الأجيال المقبلة؟ .. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

دور العوامل الوراثية في مرض الصرع

تم ربط أكثر من 500 جين بالصرع، والعديد منها يؤثر على كيفية تواصل الخلايا العصبية وتنظيم الإشارات الكهربائية في الدماغ.



ترتبط بعض أشكال الصرع، مثل صرع غياب الطفولة ومتلازمة درافيت، ارتباطًا مباشرًا بالطفرات الجينية.

ومع ذلك، لن يصاب كل من يرث طفرة بالصرع.



الصرع غالبًا ما يكون نتيجة لمجموعة من العوامل الوراثية والبيئية وهذا يعني أن نمط الحياة والإجهاد والنظام الغذائي يمكن أن يؤثر أيضًا على كيفية عمل الجينات المرتبطة بالصرع.

هل يمكن أن تساعد الاختبارات الجينية؟

إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بالصرع، فإن الفحص الجيني يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول خطر انتقاله.

إن الاستشارة الجينية يمكن أن تساعد الأسر على فهم مخاطرها واتخاذ خيارات إنجابية مستنيرة وهذا يسمح للآباء باستكشاف خيارات مثل التشخيص الجيني قبل الزرع (PGD)، والذي يفحص الأجنة بحثًا عن الطفرات الجينية قبل الحمل.

مستقبل تحرير الجينات

مع التقدم في تكنولوجيا تحرير الجينات مثل CRISPR-Cas9، يستكشف العلماء طرقًا لتعديل أو إزالة الجينات المعيبة التي تساهم في الصرع.



وفي حين أن تحرير الجينات لا يزال في المرحلة التجريبية، إلا أنه يحمل وعدًا بتقليل الأشكال الجينية للصرع في المستقبل.

علاوة على ذلك، يدرس الباحثون علم الوراثة فوق الجينية، الذي يبحث في كيفية تأثير العوامل الخارجية مثل النظام الغذائي والسموم والإجهاد على وظيفة الجينات. من خلال التحكم في هذه التأثيرات البيئية، قد يكون من الممكن تقليل خطر الإصابة بالصرع.

ماذا يمكن عمله الآن؟

في حين أن الوقاية الجينية الكاملة غير ممكنة بعد، فإن التشخيص المبكر والإدارة السليمة هما المفتاح. ينصح الأطباء بما يلي:

- العلاج الطبي - يمكن أن يساعد تناول الأدوية بانتظام في السيطرة على النوبات.

- تغييرات نمط الحياة - يمكن أن يحدث التحكم في التوتر والحفاظ على روتين نوم صحي واتباع نظام غذائي متوازن فرقًا.

- تجنب المحفزات - يمكن أن يساعد تحديد محفزات النوبات وتجنبها، مثل الأضواء الوامضة أو قلة النوم، في تقليل النوبات.

إن مستقبل الوقاية من الصرع واعد، ولكن في الوقت الحالي، فإن فهم المخاطر واتخاذ خيارات مستنيرة واتباع النصائح الطبية تظل أفضل الاستراتيجيات.