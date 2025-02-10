الموجة 25 للتعديات.. استرداد 4 حالات أراضي أملاك دولة بمركز أرمنت "صور"

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وقاد حجازى النحاس نائب رئيس مدينة أرمنت غرب الأقصر، حملة لاسترداد 4 حالات أراضي أملاك الدولة للملفات الغير جادة والغير مستوفاة للشروط والضوابط للمساحة العسكرية ولجنة البت بمساحة 77 ألفا و284 متر، فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، ووفقاً لتعليمات العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت.

وتم تسليم الأراضي المستردة لرؤساء القرى للتحفظ عليها وتحرير الكارت الذهبي لها وتسليمه بقريتى السلام والرزيقات ،وذلك فى حضور رؤساء قريتي السلام والرزيقات ومسؤول المتابعة ومسئولى أملاك الدولة بالقرى، وبقوة تأمين من مركز شرطة أرمنت ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، حيث أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة ( 51 حالة تعد على مساحة 7431 متر من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدان و6 سهم و 3 قيراط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



استرداد 4 حالات أراضي أملاك دولة بمركز أرمنت