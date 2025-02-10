"الجيل الذهبي والمستقبل المستدام".. ندوة بكلية التمريض جامعة دمنهور



عقدت كلية التمريض جامعة دمنهور بإشراف الأستاذ الدكتورة عبير عبد الفتاح – عميد الكلية، والأستاذ الدكتور رشا عيسى – وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة بعنوان "الجيل الذهبي والمستقبل المستدام : دور كبار السن في بناء الغد"،

حاضر بالندوة كل من الدكتورة نجلاء السعيد، والدكتورة بسمة طاهر بقسم تمريض المسنين، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس و مايزيد عن 150 طالبًا وطالبة، وتناولت الندوة عددا من المحاور التي هدفت إلى تعريف الطلاب بدور كبار السن في المجتمع و إسهاماتهم القيمة في بناء مستقبل مستدام؛ من خلال رفع الوعي حول أهمية الدور الذي يلعبه كبار السن في مجتمعاتهم، سواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي، أو الاقتصادي.

خلال الندوة تم تسليط الضوء على الخبرات والمعارف التي يمتلكها كبار السن وكيفية الاستفادة منها في التنمية، ودعم كبار السن ودمجهم في سياسات التنمية المستدامة، والعمل على توفير بيئة مناسبة تفعل مشاركتهم في المجتمع، وتعزيز التفاعل بين الأجيال وتبادل المعرفة والخبرات بين الشباب وكبار السن من أجل بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وفي ختام الندوة؛ تم مناقشة التحديات التي تواجه كبار السن في العالم الحديث، منها على سبيل المثال قضايا الرعاية الصحية، الشيخوخة النشطة، والمشاركة الاجتماعية، وتم توضيح أهمية الجيل الذهبي بالنسبة للتمريض والاستراتيجيات اللازمة والدور المنوط لطلبة التمريض لتعزيز مشاركة كبار السن بفعالية في المجتمع.

من جانبها أكدت الأستاذ الدكتورة منى مبروك حرص جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس على مواصلة أنشطة وفعاليات خدمة المجتمع في إطار استراتيجية بناء الإنسان للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق محاور الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وتوفير فرص العمل ، وتحسين جودة حياة المواطنين، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز المهارات البشرية، وهو ما يتجلى واضحاً في اهتمام وحرص القيادة السياسية على دعم الشباب وتشجيعهم وصقل مهاراتهم لخلق أجيال تبني وتعمر الوطن، وهذا ماتسعى إليه الجامعة من خلال برامجها التدريبية والتعليمية المتنوعة، فضلا عن تنظيم ورش العمل والندوات التثقيفية والتوعوية، وتعميق التعاون مع مختلف المؤسسات.