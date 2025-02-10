اليوم السابع
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ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ1751 محلا حتى الآن

الإثنين، 10 فبراير 2025 01:44 م
ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ1751 محلا حتى الآن الأوكازيون الشتوى
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العمل بـ الأوكازيون الشتوي 2025  وشارك ما يقرب من 1751 محلا تجاريا فى عروض التخفيضات من بدء العمل بالأوكازيون حتى الآن، كما حرصت الوزارة على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة التخفيضات، والتأكد من جدية العروض والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المطروحة  في الأسواق بما يضمن حق المستهلك كذلك متابعة عروض التخفيضات والتصدي لأي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، كما تستمر غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية بالوزارة  بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك في متابعة المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون  ومدى التزامهم بالتخفيضات المعلنة مع استمرار متابعة "الباركود" الخاص بكل منتج خلال الحملات الرقابية لمعرفة السعر قبل وبعد التخفيض والتأكد من عدم الإعلان عن عروض وهمية على عكس الحقيقة .

 







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وزارة التموين

الاوكازيون الشتوي 2025

تخفيضات الاوكازيون الشتوى 2025

عروض الاوكازيون الشتوى 2025

موعد الأوكازيون الشتوي 2025



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