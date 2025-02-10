إعادة تشغيل مدرسة المهدية للتعليم الأساسى برفح بعد أعمال الصيانة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إعادة تشغيل مدرسة المهدية للتعليم الأساسى بمركز رفح، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة للمدرسة القديمة، فى خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

جاء ذلك خلال احتفالية رسمية حضرها حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وصالح أبو هولي، رئيس مركز ومدينة رفح، إلى جانب مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وعدد من مشايخ ورموز مركز رفح، ورموز وقيادات قرية المهدية الذين أكدوا دعمهم المستمر للعملية التعليمية.

وفى هذا السياق، أوضح حسين سويلم، وكيل إدارة رفح التعليمية، أن المدرسة تضم 9 فصول دراسية، ويبلغ عدد طلابها 185 طالبًا وطالبة، حيث تم تجهيزها بكافة المستلزمات التعليمية لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي.

وأكد وكيل الوزارة، حمزة رضوان، خلال كلمته فى الاحتفالية، أن تشغيل المدرسة يأتى فى إطار جهود المديرية لتوفير الخدمات التعليمية لأبناء رفح، مشددًا على التزام الوزارة بتهيئة بيئة تعليمية متميزة تلبى احتياجات الطلاب وتسهم فى رفع مستوى التحصيل الدراسي.

بالتزامن مع افتتاح مدرسة المهدية، شهدت محافظة شمال سيناء انتظام العملية التعليمية فى جميع المدارس مع انطلاق الفصل الدراسى الثاني، حيث فتحت 624 مدرسة أبوابها لاستقبال الطلاب فى مختلف المراحل الدراسية.

ووفقًا لبيانات مديرية التربية والتعليم، بلغ عدد الطلاب المقيدين فى مدارس شمال سيناء 123,319 طالبًا وطالبة، فيما يباشر نحو 9,000 معلم ومعلمة أعمالهم التعليمية، فى إطار خطة الوزارة لضمان تقديم مستوى تعليمى متطور يتماشى مع الأهداف التربوية المعتمدة.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية تعمل على متابعة انتظام الدراسة فى جميع المدارس، حيث يتم تطبيق المناهج وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على التزام المدارس بالإجراءات التربوية والتعليمية المعتمدة.

وأشار إلى أن هناك فرق إشراف وتوجيه تقوم بزيارات ميدانية دورية للمدارس لضمان سير العملية التعليمية بانتظام، إلى جانب التأكيد على تطبيق معايير الأمن والسلامة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وأوضح أن الاستعدادات شملت تهيئة الفصول الدراسية، وتوفير الكتب المدرسية منذ اليوم الأول، وتدريب المعلمين على أحدث أساليب التدريس، لضمان تحقيق أفضل نتائج تعليمية.

فى إطار الاهتمام بتطوير العملية التعليمية، أكد رضوان أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة التعليم فى شمال سيناء، حيث يجرى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للمدارس، ودعم الأنشطة المدرسية، وتحديث أساليب التدريس.

ولفت إلى أن هناك تركيزًا على تدريب المعلمين لتعزيز قدراتهم المهنية، إلى جانب دعم الأنشطة الطلابية التى تسهم فى صقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، سواء فى المجالات العلمية أو الفنية أو الرياضية.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة للمدارس بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية فى مختلف مراكز المحافظة، لضمان حل أى معوقات قد تواجه العملية التعليمية، مشددًا على التزام المديرية بتوفير بيئة تعليمية نموذجية للطلاب والمعلمين على حد سواء.