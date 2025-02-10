أجواء شتوية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم وأهم الظواهر الجوية المتوقعة

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 10-2-2025، تزامنا مع الأجواء الشتوية التى تتعرض لها البلاد هذه الأيام .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 10-2-2025 ، كما يلى:

طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد.

طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أجواء شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى.

فرص وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

البحر الأحمر معتدل : ارتفاع الأمواج (1.5) : (2) متر.

البحر المتوسط : معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.