80 عارضا من 17 محافظة يعرضون 100 منتج تراثى بحديقة صنعاء فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، معرض أيادي مصر، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، 5 و6 فبراير الجاري 2025، بمشاركة 80 عارضا، لعرض المنتجات التراثية من 17 محافظة، وعددها 100 منتج.

وأعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، استضافة المحافظة لفعاليات معرض «أيادي مصر" يومي 5، 6 فبراير القادم، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بمشاركة 17 محافظة، بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ لعرض المنتجات التراثية واليدوية والحرفية، دعمًا لأصحاب الصناعات الحرفية وتشجيع تسويق منتجاتهم، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يشارك في المعرض 80 عارضا، منهم 50 عارضًا من منتجات متنوعة من المحافظات المتعددة، و30 عارض من محافظة كفر الشيخ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياً جميع أبناء المحافظة لزيارة المعرض والذي يقام بالتزامن مع إجازة نصف العام، والدخول لحديقة صنعاء مجاناً خلال أيام المعرض.