وكيل تعليم الأقصر يتابع تدريب معلمات رياض الأطفال بإدارة البياضية

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر التدريب المقدم لمعلمات رياض الأطفال على مستوى المحافظة، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارة معلمات الروضة في كيفية غرس القيم في الأطفال من خلال القصة ومسرح العرائس وما شابهها من وسائل تعليمية وتربوية تتناسب مع الفئة العمرية للأطفال، حيث يأتي التدريب في ثلاث مستويات يشرف على تقديمها إدارة التدريب بالمديرية برئاسة سحر عبد الحارس.

فيما اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل الوزارة، المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة متميز"، حيث أن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين التحق بها قرابة 350 متقدما، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، وعقدت لجنة المقابلات من قيادات التعليم بالمديرية وبحضور الدكتور وليد عبد الله عميد كلية التربية بجامعة الأقصر، والعمدة ضياء البتيتي رئيس مجلس أمناء بالمحافظة.

كما انتهت مديرية التربية والتعليم بالأقصر بقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، من إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين كرؤساء لجان ومراقبين أوائل في امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.