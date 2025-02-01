وزير الخارجية: مصر تقدم المشورة لسوريا من واقع المسئولية والعروبة

كتبت ريهام عبد الله

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن من حق الشعب السوري تقرير مصيره موضحاً أن مصر تقدم النصح والمشورة من واقع المسؤولية والعروبة وانطلاقاً من التجارب فى المنطقة.

وقال عبد العاطي، خلال كلمته فى ندوة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم السبت، إن المنطقة مرت بعدة تجارب انتقالية لم ينجح منها سوى التجربتين المصرية والتونسية، مضيفا:" التجارب التى تتلحف بالدين فشلت، وسوريا دولة متنوعة طائفيا وعرقيا ودينيا، ويجب أن تعكس السلطة هذا التنوع الثرى, حتى يكتب لها النجاح".

وتابع: "منخرطون مع الجانب السورى والسلطة الانتقالية وننقل شواغلنا الأمنية ونلقى تجاوب من السلطة السورية".

وفيما يخص العلاقات المصرية التركية،، أكد عبد العاطي أن تركيا دولة إقليمية مهمة، والتفاعل يتم معها بشكل مستمر، قائلا:" هم يعلمون أولويتنا وشواغلنا وخطوطنا الحمراء ولقاءاتنا مستمرة، وسيكون هناك زيارات قريبة على المستوى الوزارى".

وأشار إلى أن مصر وتركيا تجمعهما مشاورات سياسية فى عدة قضايا منها القضية الليبية والقضية الفلسطينية, مضيفا:"نتحدث عن وصول الميزان التجاري ل 15 مليار دولار، ولا يمكن لأى دولة منهما تجاهل الطرف الآخر، إذ يجمعهما الاحترام المتبادل".