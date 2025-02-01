وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني سيحصل على حقوقه ما دام متمسكًا بأرضه

كتبت ريهام عبد الله

أكد الدكتور بدر عبد العاطى ، وزير الخارجية والهجرة ، أنه سيلتقى سيجريد كاج، منسق الأمم المتحدة للسلام فى الشرق الأوسط، لترتيب عملية المساعدات فى قطاع غزة.

وقال خلال كلمته فى ندوة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب:"سنستضيف مؤتمر للتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة الإعمار فى غزة، ونحن قادرون فى إطار جهد دولي منسق وتوفير مالي ملائم، على إعمار القطاع، والشركات المصرية قادرة على إعادة الإعماروهو التزام أخلاقي ".

وتابع :"يجب أن نكون متفائلين، مادام الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه فسيأخذ حقوقه"، مشيرا إلى أن مصر قدمت وحدها 70٪ من المساعدات لقطاع غزة".



وأضاف :" بدون العملية السياسية لن تتوقف حلقة العنف، يجب كسر حلقة العنف، ووجود أفق سياسية وخارطة طريق تقود للدولة الفلسطينية ، ومن دونها لم تنعم المنطقة بالاستقرار".

وعن العلاقة بالولايات المتحدة، قال عبد العاطي :" علاقتنا وثيقة واستراتيجية ممتدة على 4 عقود وظلت راسخة وقوية رغم التحديات، مصر دولة إقليمية كبرى، وهناك مصالح مشتركة تربط بين البلدين، ورؤيتها الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن مصر لها رأي ورؤية فيما يتعلق بالشأن الدولى".

وتابع:" مصر لها دور ورؤية لا تقتصر على الاقليم، فمن الطبيعي أن يكون هناك علاقة وثيقة وقوية، تتخطي الأفراد، تقوم على المؤسسات، والمؤسسات تدرك أن المصالح متبادلة ووجود طابع استراتيجى لهذه العلاقات، وأثبتت العلاقة المصرية الأمريكية صلابتها وقدرتها على تجاوز كل التحديات، كونها متشابكة ومركبة لها عدة جوانب".

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحمل نسخة هذا العام شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وشهد الافتتاح حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.