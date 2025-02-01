اليوم السابع
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السبت، 01 فبراير 2025 03:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرا دفاع أمريكا واليابان يبحثان هاتفيا تعزيز التحالف الدفاعى

السبت، 01 فبراير 2025 03:00 ص
وزيرا دفاع أمريكا واليابان يبحثان هاتفيا تعزيز التحالف الدفاعى وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث
أ ش أ

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بحث وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، مع نظيره الياباني، ناكاتانى جين، التحالف الدفاعي بين الولايات المتحدة واليابان.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان، الجمعة، خلال اتصال هاتفي، هنأ وزير الدفاع الياباني خلاله نظيره الأمريكي على توليه حقيبة الدفاع.

وأكد ناكاتاني رغبته في التعاون مع الولايات المتحدة لدفع أولويات التحالف قدماً.. وأعاد الجانبان التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدفاعي لتقوية الردع وتحقيق رؤية مشتركة لمنطقة لمحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

كما جدد الجانبان التزامهما بالعمل المستمر على تحديث هيكل القيادة والتحكم في التحالف وتوسيع الوجود الثنائي في جزر اليابان الجنوبية الغربية.. واتفقا على أهمية البقاء على اتصال وثيق في مجالات الأمن ذات الاهتمام المشترك.







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بيت هيجسيث

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ناكاتانى جين

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