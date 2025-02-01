وزارة التضامن توضح آليات صرف معاش شهر فبراير 2025

كتب مدحت وهبة

تابعت غرة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير 2025 ، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم السبت من فروع بنك ناصر الاجتماعي وذلك بعد قرار الوزيرة بفتح فروع البنك المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتيسير عمليات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، حيث يولي البنك اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.