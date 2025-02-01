اليوم السابع
Ads
السبت، 01 فبراير 2025 09:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التضامن توضح آليات صرف معاش شهر فبراير 2025

السبت، 01 فبراير 2025 09:37 م
وزارة التضامن توضح آليات صرف معاش شهر فبراير 2025 صرف معاشات فبراير 2025
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابعت غرة عمليات وزارة  التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير 2025 ، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم السبت من فروع بنك ناصر الاجتماعي وذلك بعد قرار الوزيرة بفتح فروع البنك المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتيسير عمليات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، حيث يولي البنك اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.







مشاركة

وزيرة التضامن

بنك ناصر الاجتماعي

موعد صرف معاشات فبراير 2025

‎معاشات فبراير 2025

فتح فروع بنك ناصر

صرف معاشات فبرابر من بنك ناصر

زيادة المعاشات



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة