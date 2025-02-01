هيئات شئون الأسرى تعلن عن قائمة معدلة للفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم غدا

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أعلنت ثلاث هيئات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، نادي الأسير ، مكتب إعلام الأسرى) الجمعة أنه تم تعديل أرقام الأسرى المفرج عنهم في الدفعة الرابعة ضمن عمليات التبادل لتكون 183 أسيرا بدلا من 90 أسيرا مقابل 3 إسرائيليين.

وقالت الهيئات الثلاث - في بيان الجمعة - إنه سيتم الإفراج غدا عن 183 أسيرا من بينهم 111 أسيرا من أبناء قطاع غزة (تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023).

وأرجعت مصادر في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية سبب زيادة الأرقام ، إلى نوعية المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم..مرجحة أن يكونوا جنودا إسرائيليين.

يذكر أن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لعملية التبادل قد جرت أمس؛ حيث تم إطلاق سراح 110 فلسطينيين (من بينهم 32 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد و48 أسيرا بأحكام مختلفة و30 طفلا) مقابل 3 إسرائيليين و5 تايلانديين.

أما الدفعة الثانية فتمت يوم السبت الموافق 25 يناير حيث تم إطلاق 200 أسير فلسطيني مقابل 4 مجندات إسرائيليات فيما تمت الدفعة الأولى فجر الأحد الموافق 19 يناير وشملت 90 أسيرة وطفلا مقابل 3 أسيرات إسرائيليات.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حاليا أكثر من 10 آلاف أسير وأسيرة وأكثر من 3400 معتقل إداري.

وقد تم الإعلان الأربعاء الموافق 15 يناير 2025 عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ، ينفذ على ثلاث مراحل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية ؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من الأحد الموافق 19 يناير.

ويتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا ، منذ بدء سريان الاتفاق ، انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

وتتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وادخال مستلزمات إيواء النازحين الذي فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.