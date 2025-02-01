موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

صرح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025 في منتصف الأسبوع الحالي، خلال يوم الاثنين او الثلاثاء وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والجمع. وأكد أن هذه العمليات تتم بشكل مكثف لضمان إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر ارتفاعًا في نسب النجاح هذا العام. كما توقع أن يتم إعلان النتائج قبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسي 2025.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 126,190 طالبًا وطالبة، موزعين على 590 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة. وقد تم توفير نحو 22 ألفًا من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجان الداخلي والعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين جميع اللجان الامتحانية، وتوفير زائرات صحيات في كل لجنة بالتعاون مع مديرية الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، تم التعاون مع شركتي الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمات خلال فترة الامتحانات.