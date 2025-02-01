اليوم السابع
Ads
السبت، 01 فبراير 2025 10:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول فى الدقهلية

السبت، 01 فبراير 2025 10:00 م
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول فى الدقهلية طلاب الاعدادية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025 في منتصف الأسبوع الحالي، خلال يوم الاثنين او الثلاثاء وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والجمع. وأكد أن هذه العمليات تتم بشكل مكثف لضمان إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر ارتفاعًا في نسب النجاح هذا العام. كما توقع أن يتم إعلان النتائج قبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسي 2025.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 126,190 طالبًا وطالبة، موزعين على 590 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة. وقد تم توفير نحو 22 ألفًا من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجان الداخلي والعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين جميع اللجان الامتحانية، وتوفير زائرات صحيات في كل لجنة بالتعاون مع مديرية الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، تم التعاون مع شركتي الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمات خلال فترة الامتحانات.







مشاركة

الدقهلية

محافظ الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية

إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

امتحانات الصف الثالث الاعدادي عربي

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

امتحانات الاعداديه

جدول امتحانات الشهاده الاعداديه 2025

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم

امتحان العربي تالته اعدادي 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظه القاهره 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظه الجيزه 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظه الغربيه 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2025

التعليم

وزارة التعليم

وزارة التربية والتعليم

اليوم السابع بلس






الرجوع الى أعلى الصفحة