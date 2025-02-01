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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ببنى سويف 2025

السبت، 01 فبراير 2025 11:00 م
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ببنى سويف 2025 طلاب الاعدادية
بنى سويف - هانى فتحى

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ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، الإعلان عن ميعاد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025.

اقترب مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف، من إنهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لأوراق الطلبة والطالبات، حيث من المنظر إعلان نتيجة الفصل الدراسي الاول خلال الأسبوع الجاري.

وتابعت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف مع مسؤولي لجنة النظام والمراقبة وتقدير الدرجات سير أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 للشهادة الإعدادية ، حيث بلغ إجمالي المتقدمين أكثر من 64 ألف طالبا وطالبة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.







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