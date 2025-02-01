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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسماعيلية 2025

السبت، 01 فبراير 2025 09:00 م
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسماعيلية 2025 وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يتحدث للزميل صبرى غانم
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 خلال ايام قليلة فور الانتهاء  من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها من اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

واضاف ايمن موسي ان أعمال الكنترول كانت تسير بشكل منتظم مع الامتحانات،  ويتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول، مشددا علي ضرورة مراعاة الدقة والحرص في رصد الدرجات ، مشيرا أن اعلان نتائج الامتحان سيكون فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها من اللواء محافظ الإسماعيلية.

وكان ايمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية تابع   اخر ايام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي 2024-2025 حيث ادى إمتحان مادة العلوم أكثر من 31 ألف طالبًا وطالبةً الامتحان من خلال  165 لجنة فرعية، موزعين على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة ، مشيرًا إلى أن غرف العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية .

وأكد وكيل الوزارة على أنه قد تم طوال فترة الامتحانات إتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة الاجواء والمناخ المناسب لضمان حسن سير العملية الامتحانيه وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة للطلاب و الملاحظين  ، وتفعيل تعليمات  محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء  اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب والملاحظين لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

وأشار "وكيل الوزارة" انه خلال انعقاد الامتحانات تابع تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية ومراكز التوزيع بالادارات التعليمية بحضور مديرى عموم الإدارات التعليمية والتواجد الأمني لكل إدارة تعليمية وفى حراسة مشددة من رجال الشرطة والحماية المدنية.
وفى سياق متصل قدم  ايمن موسي وكيل الوزارة و الدكتور سامى فضل وكيل المديرية تحية شكر وتقدير لكل من القائمين على العملية الامتحانية من المعلمين والإداريين ومديري المدارس ومديرى عموم الإدارات التعليمية وجميع العاملين بها والطلبة وأولياء الأمور على حسن تعاونهم وخروج الامتحانات بهذا الشكل المشرف اللائق بمحافظة الإسماعيلية.

 







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