مناشر تجفيف الطماطم بالأقصر تعمل بكل قوتها فى موسم التصدير لدول العالم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستمر مناشر تجفيف الطماطم غرب محافظة الأقصر، في العمل بصورة يومية في موسم التجفيف قبل التصدير للخارج حيث بدأت المناشر منذ بداية شهر يناير الجارى فى مراحل تجفيف الطماطم بعد نجاحات الموسم الماضي في تصدير أكثر من 350 طنا مجففا لدول العالم.

وفى هذا الصدد يقول أحمد ثابت درويش، مؤسس أحد مناشر جنوب الأقصر، إنه حقق مشروع "تجفيف الطماطم" فى القرى والنجوع المختلفة خطوات كبيرة وناجحة بالحصول على الدعم من وزارة الزراعة بصورة أكبر لتوفير جميع مستلزمات مناشر تجفيف الطماطم، لفتح أسواق عالمية حقيقية تنجذب لتلك المحاصيل الغنية بالخيرات من جنوب الصعيد، موضحاً إن صناعة الطماطم المجففة تعد واحدة من أهم الصناعات التى لها أثر كبير فى إيجاد فرص عمل للشباب من الجنسين فى شتى أرجاء الأقصر.

ويضيف أحمد ثابت درويش إبن مدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أن تجفيف الطماطم يعتبر من أهم المنافذ لفرص العمل في صعيد مصر، فقد تم طوال العام عقد مجموعة من التدريبات الفنية داخل المنشر للشباب من الجنسين الراغبين في العمل بهذا المشروع، والذي يحقق ربحاً كبيراً وتغطى تكاليف وخدمات الزراعة، وتدخل الطماطم فى مختلف الأكلات فى المنازل، وينتج الفدان من 30 لـ40 طن طماطم حسب جودة الأرض ورى المحصول والاهتمام به طوال فترة الموسم.

ويؤكد صاحب منشر للطماطم بمدينة إسنا، أن مشروعات التجفيف للطماطم بدأت منذ سنوات بكميات ومساحات قليلة وحقق نجاح مبهر، وأصبح حالياً يزرع بمئات الافدنة ويظهر في صوب وحدب في جنوب وغرب محافظة الأقصر، مشدداً على أن الطماطم المجففة تستهدف سوقين فى الأساس هما الإيطالية والبرازيلية بجانب الأسواق العربية والأوروبية والإفريقية أيضاً.



الطماطم فى مناشر التجفيف غرب الأقصر



المهندسون يتابعون العمل فى مناشر تجفيف الطماطم بالأقصر



جانب من العمل فى مناشر تجفيف الطماطم بالأقصر



جانب من نشر الطماطم فى شمس غرب الأقصر