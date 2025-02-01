مدير التفتيش القضائي يرحب بحضور فعاليات النيابة العامة للإصدار الأول من كتاب فن المرافعة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

بدأت من. قليل، فعاليات النيابة العامة للإصدار الأول من كتاب فن المرافعة، في حضور لفيف من قيادات النيابة العامة المصرية، ووفد من النيابة العامة الليبية، ونخبة من أساتذة الجامعات ورجال القانون والخبراء، بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، بقاعة الصالون الثقافي بلازا (2) بالطابق الثاني القاعة رقم (2).

ويناقش كتاب الدليل الاسترشادية في مرافعة النيابة كلا من بهاء ابو شفة وكيل أول مجلس شيوخ، والمستشار علي الهواري رئيس بمحكمة الاستئناف، والدكتور خالد سوي ضياء، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، والمستشار الليبي الهادي بو حمزة استاذ القانون الجنائي بدولة ليبيا، والمستشار محمد هدايت رئيس النيابة بالتفتيش القضائي وتتضمن الفعاليات ندوة عن الكتاب، وعرض تقديمي، وكلمة من الحضور.

من جانبه رحب المستشار عمرو فاروق رئيس بمحكمة الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، بالحضور والذي استعرض بعض النقاط الرئيسية في الكتاب وفقًا لرؤية النيابة العامة، مشيرًا إلي أنه أول كتاب من نوعه وأنه امتاز بأنه عبارة عن عملية محاكاة مع التطور، وأن هذا الإطلاق سيكون في حضور الوفد العربي الليبي، وسيمثل خطوة في مرافعات النيابة العامة في وصول لطريق الحق والعدل.

غلاف الكتاب

جانب من الحضور

حضور فعاليات النيابة العامة بمعرض الكتاب

الاستعدادت لبدء الفعاليات

جانب من الفعاليات